Фруктоза 1.формула 2.строения 3.физ свойства 4.нахождения 5.применения в природе

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1.С6Н12O6 3.Физические свойства: Состояниетвёрдое, Молярная масса180,16 г/моль, Плотность1,695 г/см³ 4. содержится в некоторых фруктах и плодах (отсюда название «фруктовый сахар») и составляет значительную часть мёда. 5. Длительное время фруктоза была редкостью, и поэтому применялась исключительно в фармакопейных препаратах или людьми, страдающими сахарным диабетом. Но за последнее время она стала обычным сырьем, применяемым в пищевой промышленности. Являяся природным веществом, фруктоза имеет много положительных качеств, которые широко применяются в производстве различных продуктов питания. Наиболее важными из них являются высокая степень сладости, безопасность для здоровья зубов, отсутствие побочных явлений и противопоказаний, хороший распад в процессе метаболизма, тонизирующий эффект, способность подчеркивать ароматы, более того возможность образования ароматических субстанций, отличная растворимость и небольшая вязкость, влияние на метаболизм алкогольных напитков и т.д. На сегодняшний день фруктоза получила широкое применение для изготовления лечебных препаратов и диетических продуктов.