Функции воды в живых организмах таблица!! Свойства воды и функции

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Свойства воды в живом организме: Текучесть; Вода – хороший растворитель; Высокая теплопроводность и теплоемкость; Высокая испаряемость за счет слабых водородных связей; Гидролиз – разложение под действием воды. Функции воды в живом организме: Транспорт крови, межклеточного вещества, цитоплазмы, лимфы; Пищеварение, многие химические реакции в организме идут с растворенными в воде веществами; Регуляция тепла в организме; Участие в терморегуляции и транспорте веществ; Вода – хороший реагент, то есть участник химических реакций; Вода обеспечивает тургор клетки.