Война короля и парламента (1642-1645)

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Война короля и парламента (1642-1645)
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Гость:
В 1640 году Карлу 1 пришлось созвать парламент, который сам он ненавидел ("Я не понимаю, как мои предки могли создать такой орган власти как парламент"). В 1642 ситуация обострилась. Карл покинул Лондон и обосновался в Ноттингеме, где стал собирать войска, парламент также санкционировал создание 10000 армии во главе с графом Эссексом. Гражданская война-процесс перехода в Англии от абсолютной монархии к конституционной, при которой власть короля ограничена властью парламента. В 1642 г. Карл 1 приказал поднять свое знамя над замком Ноттингем. В 1645 г. Оливер Кромвель (предводитель парламента) создал "Армию нового образца", которая была невероятно сильной и Карл потерпел полное поражение. Позже после еще одной гражданской войны Карл 1 в 1649 г. был казнён
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