Какие клетки образуют листовую пластину? В кратце пожалуйста

Биология
Какие клетки образуют листовую пластину? В кратце пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетки покровной ткани
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