Напиши ответы на вопросы. что такое береста.что делали из неё люди
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Напиши ответы на вопросы. что такое береста.что делали из неё люди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Береста-кора березы.В древности из нее делали лапти.
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