Номер 197 помогите пожалуйста.

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Номер 197 помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
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Гость:
Надеяться,учиться,позаботиться,присмотреться,учиться
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