Функция y=f(x) определена на промежутке (-5;5)...

Алгебра
Функция y=f(x) определена на промежутке (-5;5)...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Будем рассматривать только правую полуплоскость, т.е. интервал (0;5) , поскольку по условию касательные проведены только в точках с положительными абсциссами. Абсциссы точек касания по условию являются целыми числами. Т.е. нас интересуют только точки:  (1;4), (2;3), (3;0), (4;-1), (5;2) Нам нужно выбрать из них те точки, в которых уравнения касательных  имеют положительный угловой коэффициент, поэтому нас интересует только промежуток, на котором функция возрастает.  Это промежуток (0;1). В точке х=1 касательная будет параллельна к графику функции, и угловой коэффициент ее равен 0. Поэтому нет ни одной касательной, удовлетворяющей условиям задачи. Ответ: 0.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За некоторую сумму денег можно купить 18 тетрадей . Сколько альбомов , которые в 3 раза дороже тетрадей , можно купить за эту сумму денег? Iirna ...
Ответить
Русский язык
Скажите выделеные слова это переносные им прямые
Ответить
Химия
Помогите решить карбонат калия+серная кислота.молекулярное ур-ие,полное ионное и сокращенное ионное
Ответить
Математика
9часов 15 минут + 12часов 56минут - 7 часов 56 минут =?
Ответить
Русский язык
Разобрать по составу : нахлынувшего , откликается , минувшее
Ответить