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Скажите выделеные слова это переносные им прямые
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Скажите выделеные слова это переносные им прямые
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это метафоры. Все слова в переносном значении.
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