Верно ли утверждение ? Если в треугольнике бОльшая сторона равна 4, а два угла рав??ы 60 и 80 , то меньшая сторона равна 4/cos40

Геометрия
Верно ли утверждение ? Если в треугольнике бОльшая сторона равна 4, а два угла рав??ы 60 и 80 , то меньшая сторона равна 4/cos40
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Ответ(ы):
Гость:
По теореме синусов 4sin80= xsin 40   x= 4sin80*sin 40
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