Верно ли утверждение ? Если в треугольнике бОльшая сторона равна 4, а два угла рав??ы 60 и 80 , то меньшая сторона равна 4/cos40

Геометрия

Верно ли утверждение ? Если в треугольнике бОльшая сторона равна 4, а два угла рав??ы 60 и 80 , то меньшая сторона равна 4/cos40

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