Роль церкви в европейском обществе и организации крестовых походов

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Роль церкви в европейском обществе и организации крестовых походов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Церковь воодушевляла крестоносцев на этот поход прощала грехи за убийство людей. Вообще церковь организовала крестовые паходы что освободить крестиянские заселение от мусульманских племен все!
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