Роль церкви в европейском обществе и организации крестовых походов
История
Роль церкви в европейском обществе и организации крестовых походов
Ответ(ы):
Гость:
Церковь воодушевляла крестоносцев на этот поход прощала грехи за убийство людей. Вообще церковь организовала крестовые паходы что освободить крестиянские заселение от мусульманских племен все!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Ребята!!!помгите пожалуйста!задания не сложные,просто срочно,поэтому так много ба??лов!нужно сделать номер 5,6,10
Математика
Решите пожалуйста 2 задачки пожалуйста умоляюююю решите срочно надо 1)В первый д??нь повар израсходовал 4 дробная черта 7 купленной свеклы ,а во...