Помогите решить карбонат калия+серная кислота.молекулярное ур-ие,полное ионное и сокращенное ионное
Химия
Помогите решить карбонат калия+серная кислота.молекулярное ур-ие,полное ионное и сокращенное ионное
Ответ(ы):
Гость:
K2CO3+H2SO4=K2SO4+CO2+H2O 2K(+)+CO3(2-)+2H(+)+SO4(2-)=2K(+)+SO4(2-)+CO2+H2O 2H(+)+CO3(2-)=CO2+H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Верно ли утверждение ? Если в треугольнике бОльшая сторона равна 4, а два угла рав??ы 60 и 80 , то меньшая сторона равна 4/cos40