Составьте предложение как асфальтируют дорогу с наречиям!))
Русский язык
Составьте предложение как асфальтируют дорогу с наречиям!))
Ответ(ы):
Гость:
Рабочие быстро положили асфальт, и вдалеке уже показался каток.
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