Функция y=f(x) - парная. Известно, что f(17) = 100. Найти f(-17)
Математика
Функция y=f(x) - парная. Известно, что f(17) = 100. Найти f(-17)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(17)=100 F(-17)=-100
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