3+√x-√1=x gt; (следовательно) (√x-√1)^2=(x-3)^2, дальше не получается. Решите пожалуйста, не могу разобраться.
Алгебра
3+√x-√1=x gt; (следовательно) (√x-√1)^2=(x-3)^2, дальше не получается. Решите пожалуйста, не могу разобраться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√x=t => 3+t-1=t^2 -t^2+t+2=0 t^2-t-2=0 D= 1+4*2=9 t1=(1-3)/2=-2/2=-1 t2=(1+3)/2=4/2=2 √x=t √x не равен -1 √х=2 =>х=4
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