3+√x-√1=x gt; (следовательно) (√x-√1)^2=(x-3)^2, дальше не получается. Решите пожалуйста, не могу разобраться.

Алгебра

3+√x-√1=x gt; (следовательно) (√x-√1)^2=(x-3)^2, дальше не получается. Решите пожалуйста, не могу разобраться.

Автор: Гость