Помогите срочно ! Опишите подробно как перести число из двоичной системы в шестна??цатеричную и наоборот(из шестнадцатеричной в двоичную), при этом не совершая перевод шестнадцатеричного числа в десятичную сс. Какой-то нам друг...
Информатика
Помогите срочно ! Опишите подробно как перести число из двоичной системы в шестна??цатеричную и наоборот(из шестнадцатеричной в двоичную), при этом не совершая перевод шестнадцатеричного числа в десятичную сс. Какой-то нам другой способ объясняла информатичка, я его не понял
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо число 2СС справа налево поделить на 4 разряда(тетрады)(Если до четырех разрядов не хватает,слева допис. нули. Например 10110011010111011 0001 0110 0110 1011 1011 и приводим в соответ-е с цислами 16сс 1 6 6 В В
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