Помогите срочно ! Опишите подробно как перести число из двоичной системы в шестна??цатеричную и наоборот(из шестнадцатеричной в двоичную), при этом не совершая перевод шестнадцатеричного числа в десятичную сс. Какой-то нам друг...

Информатика

Помогите срочно ! Опишите подробно как перести число из двоичной системы в шестна??цатеричную и наоборот(из шестнадцатеричной в двоичную), при этом не совершая перевод шестнадцатеричного числа в десятичную сс. Какой-то нам другой способ объясняла информатичка, я его не понял

Автор: Гость