Пять слова сочетаний существсиельных и глагольных и кним составить по ридложению

Гость: Гость:

1. Лето ушло 2. Пришла осень 3. Делаю уроки 4. Купила одежду 5. Слушаю музыку Вот и все лето ушло. К нам пришла осень. Теперь сижу делаю уроки. Мы с мамой покупали одежду. На ночь я слушаю музыку.