Пять слова сочетаний существсиельных и глагольных и кним составить по ридложению
Русский язык
Пять слова сочетаний существсиельных и глагольных и кним составить по ридложению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Лето ушло 2. Пришла осень 3. Делаю уроки 4. Купила одежду 5. Слушаю музыку Вот и все лето ушло. К нам пришла осень. Теперь сижу делаю уроки. Мы с мамой покупали одежду. На ночь я слушаю музыку.
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