2. Найти область определения функции.Если можно, то не просто ответ, а немного, что ?? было расписано.

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2) под корнем не должно быть значение меньше нуля, иначе надо будет решать через мнимую единицу, это в школе не проходят. соотв х-7>=0 , х>=7 1) y=1/(x+5) это график гиперболы. при уменьшении знаменателя дробь будет расти, если устремить знаменатель к нулю , то сама дробь будет стремиться к бесконечности. а бесконечность это уже неопределенность. значит знаменатель не должен равняться нулю , т.е. х=/= -5. , все остальные значения икс подходят