2. Найти область определения функции.Если можно, то не просто ответ, а немного, что ?? было расписано.

Математика
2. Найти область определения функции.Если можно, то не просто ответ, а немного, что ?? было расписано.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) под корнем не должно быть значение меньше нуля, иначе надо будет решать через мнимую единицу, это в школе не проходят. соотв х-7>=0 , х>=7 1) y=1/(x+5) это график гиперболы. при уменьшении знаменателя дробь будет расти, если устремить знаменатель к нулю , то сама дробь будет стремиться к бесконечности. а бесконечность это уже неопределенность. значит знаменатель не должен равняться нулю , т.е. х=/= -5. , все остальные значения икс подходят
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите срочно ! Опишите подробно как перести число из двоичной системы в шестна??цатеричную и наоборот(из шестнадцатеричной в двоичную), при этом...
Ответить
Русский язык
Пять слова сочетаний существсиельных и глагольных и кним составить по ридложению
Ответить
Русский язык
Объясните орфограммы возвыше(н,нн)ости, (перед)нами, на низме(н,нн)ости,с каме(нн,н)ой, (не)большим, ко(нн,н)ый, задн..ем , г..сподского, ра..ко...
Ответить
Математика
В книге 132 стр. На одной стр 40 строк, в одной строке 27 букв. Сколько стр в книге, если на одной стр 48 строк, а в одной строке 30 букв
Ответить
Алгебра
Пожалуйста, просто уже не помню как делать: Найдите допустимые значения перемен??ой в выражении 7х/|х+3| х ≠ 3 х ≠ -3 х ≠ +- 3 х - любое...
Ответить