Лимон разрезали на дольки. В 2 стакана с чаем положили по 2 дольки и в 3 стакана по 1 дольке. Осталось еще 5 долек. На сколько частей разделили лимон?

Математика
Лимон разрезали на дольки. В 2 стакана с чаем положили по 2 дольки и в 3 стакана по 1 дольке. Осталось еще 5 долек. На сколько частей разделили лимон?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*2+3*1+5= 4+3+5=12. 
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