Лимон разрезали на дольки. В 2 стакана с чаем положили по 2 дольки и в 3 стакана по 1 дольке. Осталось еще 5 долек. На сколько частей разделили лимон?

Математика

Лимон разрезали на дольки. В 2 стакана с чаем положили по 2 дольки и в 3 стакана по 1 дольке. Осталось еще 5 долек. На сколько частей разделили лимон?

Автор: Гость