Бабочка из мультфильма Дюймовочка по запаху может обнаружить цветок на расстоянии 8 метров на каком расстоянии бабочки не может учуять запах цветка

Математика

Бабочка из мультфильма Дюймовочка по запаху может обнаружить цветок на расстоянии 8 метров на каком расстоянии бабочки не может учуять запах цветка

Автор: Гость