«Функция задана формулой y=2×в квадрате минус7х плюс6÷×в квадрате минус 4.Определите, при каком значении х график этой функции пересекаются с прямой y=1»
Алгебра
«Функция задана формулой y=2×в квадрате минус7х плюс6÷×в квадрате минус 4.Определите, при каком значении х график этой функции пересекаются с прямой y=1»
Ответ(ы):
Гость:
Решаем систему y=(2x²-7x+6)/(x²-4) y=1 отсюда получаем (2x²-7x+6)/(x²-4)=1 2x²-7x+6=x²-4 x²-7x+10=0 D=7²-4*10=89 x₁=(7-√89)/2 x₂=(7+√89)/2
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