«Функция задана формулой y=2×в квадрате минус7х плюс6÷×в квадрате минус 4.Определите, при каком значении х график этой функции пересекаются с прямой y=1»

Алгебра

«Функция задана формулой y=2×в квадрате минус7х плюс6÷×в квадрате минус 4.Определите, при каком значении х график этой функции пересекаются с прямой y=1»

Автор: Гость