Ребяят выручайте♥♥♥Подкмньте идей))) У меня крч научно-иследовательская работа.И мне нужна тема для проекта по биологии-химии или физике!! (только напишите ещё что я могу сделать из экспереметов на данную тему)

Химия

Ребяят выручайте♥♥♥Подкмньте идей))) У меня крч научно-иследовательская работа.И мне нужна тема для проекта по биологии-химии или физике!! (только напишите ещё что я могу сделать из экспереметов на данную тему)

Автор: Гость