Ребяят выручайте♥♥♥Подкмньте идей))) У меня крч научно-иследовательская работа.И мне нужна тема для проекта по биологии-химии или физике!! (только напишите ещё что я могу сделать из экспереметов на данную тему)
Химия
Ребяят выручайте♥♥♥Подкмньте идей))) У меня крч научно-иследовательская работа.И мне нужна тема для проекта по биологии-химии или физике!! (только напишите ещё что я могу сделать из экспереметов на данную тему)
Ответ(ы):
Гость:
Нейропсихология.........
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