Вставь­те в текст «Дар­ви­низм» про­пу­щен­ные тер­ми­ны из пред­ло­жен­но­го пе­реч­ня, ис­поль­зуя для этого чис­ло­вые обо­зна­че­ния. За­пи­ши­те в текст цифры вы­бран­ных от­ве­тов, а затем по­лу­чив­шу­ю­ся по­сле­до­ва­т...

Биология

Вставь­те в текст «Дар­ви­низм» про­пу­щен­ные тер­ми­ны из пред­ло­жен­но­го пе­реч­ня, ис­поль­зуя для этого чис­ло­вые обо­зна­че­ния. За­пи­ши­те в текст цифры вы­бран­ных от­ве­тов, а затем по­лу­чив­шу­ю­ся по­сле­до­ва­тель­ность цифр (по тек­сту) впи­ши­те в при­ведённую ниже таб­ли­цу. Дар­ви­низм Дар­ви­низм — по имени ан­глий­ско­го на­ту­ра­ли­ста _________(А) — на­прав­ле­ние эво­лю­ци­он­ной мысли, при­вер­жен­цы ко­то­ро­го со­глас­ны с ос­нов­ны­ми иде­я­ми Дар­ви­на в во­про­се эво­лю­ции, со­глас­но ко­то­рым глав­ным ___________(Б) эво­лю­ции яв­ля­ет­ся _______________(В) отбор. В ши­ро­ком смыс­ле не­ред­ко (и не со­всем пра­виль­но) упо­треб­ля­ет­ся для обо­зна­че­ния эво­лю­ци­он­но­го уче­ния или эво­лю­ци­он­ной био­ло­гии в целом. Дар­ви­низм про­ти­во­по­став­ля­ют идеям ____________(Г) ко­то­рый счи­тал, что ос­нов­ной дви­жу­щей силой эво­лю­ции яв­ля­ет­ся при­су­щее ор­га­низ­мам стрем­ле­ние к _____________(Д). Пе­ре­чень тер­ми­нов 1) свой­ство 2) фак­тор 3) со­вер­шен­ство 4) ис­кус­ствен­ный 5) есте­ствен­ный 6) Ла­марк 7) Лин­ней 8) Дар­вин

Автор: Гость