8 клубник и 5 малины насколько больше насколько меньше составь задачу и реши
Математика
8 клубник и 5 малины насколько больше насколько меньше составь задачу и реши
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Дано: 8 клубник, 5 малины Решение: 8 - 5 = 3 Ответ: клубники больше на 3, чем малины
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