Решите систему уравнений 1. x^2+y^2=40 x+y=8 2. xy=15 2x-y=7
Алгебра
Решите систему уравнений 1. x^2+y^2=40 x+y=8 2. xy=15 2x-y=7
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