В чём связь между европейской агрессией и тайпинским восстанием? ( пунктами пожал??йста)

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Тайпинское восстание Китайская реакция на давление со стороны Запада, конечно, в значительной степени определялась ситуацией внутри страны, которая в середине 19 в. была крайне неустойчивой. В период между 1840 и 1860 революционные восстания вспыхивали во всех 18 провинциях. Четыре из них поставили под удар само существование династии Цин: два выступления были организованы мусульманским населением на юго-западе (1855-1873) и северо-западе страны (1862-1878), Тайпинское (1851-1864) и Няньцзюаньское (1853-1868) восстания. Самым мощным и организованным было Тайпинское восстание. На протяжении почти 15 лет отряды тайпинов действовали в 16 из 18 провинций страны. Отправным пунктом Тайпинского восстания стала межклановая вражда в Южном Китае, усилившаяся под влиянием бурного роста населения и раздуваемая недовольством этнически обособленных сообществ хакка. Однако особый характер этого движения определялся присущей ему уникальной идеологией, проповедником которой был самопровозглашенный младший брат Христа - Хун Сюцюань, сельский учитель, несколько раз проваливавший экзамены на занятие должности в системе гражданской администрации и почерпнувший свое религиозное вдохновение от миссионеров в Кантоне и из памфлетов Лян Афа - первого обращенного в протестантскую религию китайца.