Один из учеников не мог объяснить ,почему слово кривляка,он написал с буквой И. Составь и запиши свое рассуждение по этому поводу.Работай с моделью.Обозначь в тексте каждую часть.
Русский язык
Один из учеников не мог объяснить ,почему слово кривляка,он написал с буквой И. Составь и запиши свое рассуждение по этому поводу.Работай с моделью.Обозначь в тексте каждую часть.
Ответ(ы):
Гость:
Кривляка - проверочное слово крИво
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