Непосредственное участие в составе новоторгового устава 1667 года принимал А)Ф.Рт??щев Б)Б Морозов В)А Матвеев Г)А Ординарец-Нащокин
История
Непосредственное участие в составе новоторгового устава 1667 года принимал А)Ф.Рт??щев Б)Б Морозов В)А Матвеев Г)А Ординарец-Нащокин
Ответ(ы):
Гость:
А. Ординарец-Нащокин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Марина получила зарплату и 1000 рублей потратила на продукты. Какую функцию денег и??люстрирует этот пример? 1) средство обращения 2) средс...
Математика
Математика
Русский язык