Непосредственное участие в составе новоторгового устава 1667 года принимал А)Ф.Рт??щев Б)Б Морозов В)А Матвеев Г)А Ординарец-Нащокин

История
Непосредственное участие в составе новоторгового устава 1667 года принимал А)Ф.Рт??щев Б)Б Морозов В)А Матвеев Г)А Ординарец-Нащокин
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Ответ(ы):
Гость:
А. Ординарец-Нащокин
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