Решите тест. С 6 номера до 19.

Русский язык
Решите тест. С 6 номера до 19.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6. Сладкий 7. 45621(не уверенна) 8.арбитраж 9.бесхитростный, расчёт 10. Кочевой 11.наклеив 12. Несколько 13.зачастую, попросту 14.234 15.15 16.345
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер задание 11.Помогите пожалуста срочно!!!,,,
Ответить
Химия
Из перечисленных формул вещества AgO,H2,HCl,Na2CO3,Cu(OH)2 выберите те с которыми реагирует ??ксусный альдегид.запишите уравнение химических реакций
Ответить
Английский язык
Translate into English using Present Perfect Переведи на английский использую настоящее совершенное ??ремя
Ответить
Математика
Как решить уравнение : y=546*5
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста))))))))) отвечу тем же
Ответить