Из перечисленных формул вещества AgO,H2,HCl,Na2CO3,Cu(OH)2 выберите те с которыми реагирует ??ксусный альдегид.запишите уравнение химических реакций

Химия
Из перечисленных формул вещества AgO,H2,HCl,Na2CO3,Cu(OH)2 выберите те с которыми реагирует ??ксусный альдегид.запишите уравнение химических реакций
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
H2 + СН3СОН= С2Н5ОН Ag2O + СН3СОН= СН3СООН + 2Ag 2Cu(OH)2 + СН3СОН  = СН3СООН +Cu2O + 2H2O 
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