Из перечисленных формул вещества AgO,H2,HCl,Na2CO3,Cu(OH)2 выберите те с которыми реагирует ??ксусный альдегид.запишите уравнение химических реакций

Химия

Из перечисленных формул вещества AgO,H2,HCl,Na2CO3,Cu(OH)2 выберите те с которыми реагирует ??ксусный альдегид.запишите уравнение химических реакций

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