Составить 3 предложения со словосочетаниями: 1) проникновеное пение, 2)колышущаяся рожь, 3)яичница на завтрак

Русский язык
Составить 3 предложения со словосочетаниями: 1) проникновеное пение, 2)колышущаяся рожь, 3)яичница на завтрак
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У синицы проникновенное пение. Утром, с папой мы пошли в магазин за яйцами, что сделать яичницу на завтрак
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