Провiдмiнняти слова голубка,дятел,море
Українська мова
Провiдмiнняти слова голубка,дятел,море
Ответ(ы):
Гость:
Н.в. голубка дятел море р.в. голубки дятла моря д.в. голубці дятлові морю з.в. голубку дятла море о.в. голубкою дятлом морем м.в. голубці дятлові морі к.в. голубко дятле море
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Найдите и запишите слова, которые помогут проверить написание безударных окончаний имён существительных 1-го склонения, 2-го склонения, 3-го склоне...
Математика
Математика
Длина первого отрезка равна 6 см что составляет 1/2 длины второго отрезка.длина тре??ьего отрезка составляет 1/3 длины второго отрезка .начерти эти...