Провiдмiнняти слова голубка,дятел,море

Українська мова
Провiдмiнняти слова голубка,дятел,море
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Н.в. голубка    дятел     море р.в. голубки   дятла    моря д.в.  голубці   дятлові  морю з.в.  голубку   дятла    море о.в. голубкою   дятлом морем м.в. голубці   дятлові   морі к.в. голубко  дятле море
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