Номер задание 11.Помогите пожалуста срочно!!!,,,
Математика
Номер задание 11.Помогите пожалуста срочно!!!,,,
Ответ(ы):
Гость:
1)478-366=112(км)-от Смоленска до Вязьмы; 2)366-64=302(км)-от Вязьмы до Москвы; 3)366+478+302=1146(км)-от Минска до Москвы. Ответ: 1146 км. Удачи!;)
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