15,273-11,005-2,448 решите пожалуйста!
Математика
15,273-11,005-2,448 решите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
1) 15,273 - 11,005=4,268 2)4,268 - 2,448=1,820=1,82
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