СОСТАВЬ РАЗНОСТИ,В КОТОРЫХ УМЕНЬШАЕМОЕ РАВНО 3.ЗАПИШИ ИХ В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ЗНАЧЕ??ИЙ.

Математика

СОСТАВЬ РАЗНОСТИ,В КОТОРЫХ УМЕНЬШАЕМОЕ РАВНО 3.ЗАПИШИ ИХ В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ЗНАЧЕ??ИЙ.

Автор: Гость