СОСТАВЬ РАЗНОСТИ,В КОТОРЫХ УМЕНЬШАЕМОЕ РАВНО 3.ЗАПИШИ ИХ В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ЗНАЧЕ??ИЙ.
Математика
СОСТАВЬ РАЗНОСТИ,В КОТОРЫХ УМЕНЬШАЕМОЕ РАВНО 3.ЗАПИШИ ИХ В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ЗНАЧЕ??ИЙ.
Ответ(ы):
Гость:
3-7=4 3-8=5 3-9=6 3-10=7 3-11=8 3-12=9 3-13=10 Хватит ?
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