Согласно условиям столбовского мира 1617 года россия лишилась выхода этому морю. белое каспийское балтийское черное
История
Согласно условиям столбовского мира 1617 года россия лишилась выхода этому морю. белое каспийское балтийское черное
Ответ(ы):
Гость:
В)Балтийское . Другие варианта ответа не подходят .
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