Что такое Церковный раскол-
История
Что такое Церковный раскол-
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Церковный Раскол– отделение от русской православной церкви части верующих, не признавших церковной реформы патриарха Никона (1653 – 1656 гг.); религиозно-общественное движение, возникшее в России в XVII в.
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