Помоните найти S прямоугольника если его периметр 20, а стороны относятся как 2:3.
Алгебра
Помоните найти S прямоугольника если его периметр 20, а стороны относятся как 2:3.
Ответ(ы):
Гость:
Формула периметра прямоугольника: В нашем случае: Теперь, узнаем, во сколько раз уменьшили изначальное отношение: Значит отношение 2/3 меньше изначального в 2 раза: Отсюда следует, что у нашего прямоугольника стороны 4см и 6см. Теперь найдем площадь: - см^2
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