Функция задана формулой y=2x-8 1)найдите значение функции, если значение аргумента ??авно -2;4; 2)при каком значении аргумента значение функции равно -6;0? С решением пожалуйста

Гость: Гость:

1)а)-2•2-8=-12 x -2 y -12 б)4•2-8=0 x 4 y 0 2)a)-6+8:2=1 x 1 y -6 б)0+8:2=4 как и в первом а теперь просто спрашиваю ты в 7 классе, да?