Gadgets make life more enjoyable for teens Задайте пожалуйста 3 вопроса
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Gadgets make life more enjoyable for teens Задайте пожалуйста 3 вопроса
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Гость:
Do gadgets make life more enjoyable for teens? What makes life more enjoyable for teens? Gadgets make life more enjoyable for teens, don't they?
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