Решите задачу плиз!На самолете старого образца перелет из города М в город Н продолжался 3 часа40 минут.На усовершенствованном самолете за счет увеличения его скорости на 405 км/ч время перелета снизилось на 1 час 48 минут. Чем...

Гость: Гость:

3 чача 40 мин превратив минуты,это 220 минут.Теперь 1 час 48 минут превратился в минуты,это 108 минут. Сейчас умножаем скорость на время или время на скорость,нет разницы.Получится 43740, из этого числа нам нужно вычесть 405 потому что сказано что скорость повыселасть на 405.Равно 43335.