СооооС хелп!!!! Дописать уравнение ядерной реакции, определить неизвестный элемен?? и указать для него количество нуклонов, протонов и нейтронов в составе автома : 55 55 1 25 Mn +?= 26Fe+0n

Физика

СооооС хелп!!!! Дописать уравнение ядерной реакции, определить неизвестный элемен?? и указать для него количество нуклонов, протонов и нейтронов в составе автома : 55 55 1 25 Mn +?= 26Fe+0n

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