СооооС хелп!!!! Дописать уравнение ядерной реакции, определить неизвестный элемен?? и указать для него количество нуклонов, протонов и нейтронов в составе автома : 55 55 1 25 Mn +?= 26Fe+0n
Физика
СооооС хелп!!!! Дописать уравнение ядерной реакции, определить неизвестный элемен?? и указать для него количество нуклонов, протонов и нейтронов в составе автома : 55 55 1 25 Mn +?= 26Fe+0n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+0-25=1-это порядковый номер элемента 56+1-55=2-это массовое число следовательно недостающий элемент изотоп водорода дейтерий. 1-нуклон 1протон 1 нейтрон
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