Найдите среднее арифметическое персика и апельсина

Математика
Найдите среднее арифметическое персика и апельсина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоко? Или киви? Эээм, любой фрукт? Или надо посчитать кол-во букв?х)
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