Митя лег спать в 10:00 вечера предварительно Заведя будильник на 8:00 с тем чтобы вста??ь утром Сколько он часов спал пока его не разбудил будильник

Математика

Митя лег спать в 10:00 вечера предварительно Заведя будильник на 8:00 с тем чтобы вста??ь утром Сколько он часов спал пока его не разбудил будильник

Автор: Гость