Митя лег спать в 10:00 вечера предварительно Заведя будильник на 8:00 с тем чтобы вста??ь утром Сколько он часов спал пока его не разбудил будильник

Математика
Митя лег спать в 10:00 вечера предварительно Заведя будильник на 8:00 с тем чтобы вста??ь утром Сколько он часов спал пока его не разбудил будильник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 часов спал Митя потому что в 12 часов начинается новый день 2+8=10 часов
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