Название костей для каждого отдела костей
Биология
Название костей для каждого отдела костей
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Гость:
Осевой скелет человека, состоит из 32 - 34 позвонков, соединенных между собой хрящами, суставами и связками или срастающихся. В нём различают 5 отделов: шейный (7 позвонков); грудной (12); поясничный (5); крестцовый (5, срастаются); копчиковый (3 - 5, срастаются).
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