МИССИСИПИ План описания реки: 1. Название реки; 2. Положение реки на материке; 3. Местоположение и географические координаты истока; 4. Общее направление течения; 5. Длина реки; 6. Крупнейшие левые и правые притоки; 7. ...
География
МИССИСИПИ План описания реки: 1. Название реки; 2. Положение реки на материке; 3. Местоположение и географические координаты истока; 4. Общее направление течения; 5. Длина реки; 6. Крупнейшие левые и правые притоки; 7. Характер течения реки; 8. Куда впадает река; 9. Вид устья и его географические координаты; 10. Использование реки человеком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Миссисипи 2.На материке Северная Америка, в юго-восточной её части 3. 47°14′23″с. ш. 95°12′27″з. д. 4. Течет с севера на юг. 5. 3 734 км 6. Огайо, Де-Мойн (левые) , Миссури, Арканзас, Ред-Ривер (правые) . Наряду с Иртышом, Миссури является крупнейшим притоком мира. 7. 8.В Мексиканский залив 9. 10. Всё что знаю)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком из перечисленных слов на месте буквы (г) произносится звук [х]: гул, город, ??ирог, порог, прекрасного, светлого, Бог, флаг, слог.
Литература
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!чем библейская притча о блудном сыне нап??минает тебе сюжет робинзона крузо?
Литература
Литература