МИССИСИПИ План описания реки: 1. Название реки; 2. Положение реки на материке; 3. Местоположение и географические координаты истока; 4. Общее направление течения; 5. Длина реки; 6. Крупнейшие левые и правые притоки; 7. ...

Гость: Гость:

1.Миссисипи 2.На материке Северная Америка, в юго-восточной её части 3. 47°14′23″с. ш. 95°12′27″з. д. 4. Течет с севера на юг. 5. 3 734 км 6. Огайо, Де-Мойн (левые) , Миссури, Арканзас, Ред-Ривер (правые) . Наряду с Иртышом, Миссури является крупнейшим притоком мира. 7. 8.В Мексиканский залив 9. 10. Всё что знаю)