С помощью какого суффикса можно образовать однокоренные слова антонимы к словам ??ожка,ручка,домик?

Русский язык
С помощью какого суффикса можно образовать однокоренные слова антонимы к словам ??ожка,ручка,домик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-ечек , -ичик ,-еньк ,                              
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