Помогите с физикой пожалуйста. Спасибо.

Гость: Гость:

Fт=mg =9.8×30=294Н . Нарисуйте сами, направлена вниз от центра груза около 3см. Сила, с которой поднимают груз должна направлена вверх и либо равняться силе тяжести, либо быть больше. нарисуйте вектор длиной 3 см. А=F×s=294×4=1576Дж работа N=А/ t=1576/20=78.8Вт -мощность