Помогите с физикой пожалуйста. Спасибо.

Физика
Помогите с физикой пожалуйста. Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fт=mg =9.8×30=294Н . Нарисуйте сами, направлена вниз от центра груза около 3см. Сила, с которой поднимают груз должна направлена вверх и либо равняться силе тяжести, либо быть больше. нарисуйте вектор длиной 3 см. А=F×s=294×4=1576Дж работа N=А/ t=1576/20=78.8Вт -мощность
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