Помогите с физикой пожалуйста. Спасибо.
Физика
Помогите с физикой пожалуйста. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fт=mg =9.8×30=294Н . Нарисуйте сами, направлена вниз от центра груза около 3см. Сила, с которой поднимают груз должна направлена вверх и либо равняться силе тяжести, либо быть больше. нарисуйте вектор длиной 3 см. А=F×s=294×4=1576Дж работа N=А/ t=1576/20=78.8Вт -мощность
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Постройте график функции: 1) у = -5х-1; 2) у=4-3х; 3) у=-5; 4) у =2, 5 и укажите все значения аргу??ента при которых функция: а)положительна; б) от...
Окружающий мир
Литература
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ ПО РАССКАЗУ УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО 1. ОСУЖДАЕТ ИЛИ ОПРАВДЫВАЕТ А??ТОР ГЕРОЯ? 2. ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ДЛЯ ВАС ЭТОТ РАССКАЗ? 3. КОГДА ...