Почему лесники не вырубают деревья со старыми дуплами?
Окружающий мир
Почему лесники не вырубают деревья со старыми дуплами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти дупла могут служить жилищем для птиц и животных.
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