(a+3)^2+(a-3)^2/a^2+9=2 Выражение как дробь(a+3)^2+(a-3)^2 числитель a^2+9 знаменатель.Вопрос доказа??ь равенство
Алгебра
(a+3)^2+(a-3)^2/a^2+9=2 Выражение как дробь(a+3)^2+(a-3)^2 числитель a^2+9 знаменатель.Вопрос доказа??ь равенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+3)²+(a-3)²/a²+9=2; (a+3)²+(a-3)² = 2(a²+9);a²+6a+9+a²-6a+9=2a²+182a²+18=2a²+18
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