Из етих слова каких ударный магазин алфавит позвоним повторим компас свёкла бант?? торты стаканы щавель шофёр красивее

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Из етих слова каких ударный магазин алфавит позвоним повторим компас свёкла бант?? торты стаканы щавель шофёр красивее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МагазИн алфавИт позвонИм повторИм кОмпас свеклА бантЫ тортЫ стакАны щавЕль шовЁр красИвее. Спасибо что задали этот вопрос
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